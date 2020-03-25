محافظ أسوان يشيد بمبادرة العاملين بأحد الفنادق بالتبرع بجزء من مستحقاتهم للعمالة اليومية

أثنى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على المبادرة الرائدة وروح التكاتف لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تقدم بها أحد فنادق المدينة الشهيرة بقيام المدير المسئول عن الفندق والعاملين المثبتين بالتبرع بجزء من مستحقاتهم المالية لصالح العمالة اليومية والمؤقتة لضمان استمرارهم داخل منظومة العمل بالفندق لتوفير مصدر دخل ثابت يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم.

وأشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية الجادة من مسئولي الفندق الذين بادروا بتنفيذ أعمال التطهير لمباني مكاتب التضامن الاجتماعي وشارع كورنيش النيل، بجانب قيامهم أيضاً بتعقيم كافة المنازل والمرافق الخدمية بمنطقة جزيرة الألفنتين بالبر الغربي، بالإضافة إلى حرصهم على استكمال هذه الأعمال بأماكن أخرى داخل نطاق مدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية ليساهم كل ذلك وغيره من المشاركات والمساهمات الخيرية في تحقيق السيطرة المطلوبة والحد من انتشار مرض كورونا المستجد.