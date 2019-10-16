محافظة أسوان تستقبل 660 شكوى من المواطنين خلال العام الجاري

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بسرعة إخلاء مبنى الكلى الصناعي الواقع بنطاق مستشفى السباعية المركزي لحماية أرواح المرضى والمترددين على المستشفى، نظرا لأنه آيل للسقوط طبقا للتقارير الهندسية، والتي توصى بإخلاؤه بسبب وجود تشققات طولية وعرضية في المبنى، مشددا على نقل قسم الغسيل الكلوي إلى دورين بالمبنى الرئيسي لمستشفى، وخاصة أنه يضم 19 ماكينة غسيل كلوي تخدم أكثر من 70 مريضا، بجانب تخصيص جزء منه لـ3 فصول تمريض تضم 109 طالبا وطالبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي للمحافظ بالمواطنين، حيث استمع فيه لشكوى ومطالب 30 مواطنا ومواطنة بحضور مديري التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والزراعة، مكلفا مدير عام التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة متخصصة تتضمن بيان بالكثافات الطلابية بالمدرسة التجارية بكوم أمبو وبفصولها الملحقة، بجانب حصر لنسب ومعدلات الإقبال على المدرسة، وذلك تمهيداً لرفعها لوزارة التربية والتعليم لدراسة طلب أهالى كوم أمبو بزيادة عدد الفصول التجارية الملحقة لتغطي مختلف قرى المركز بالشكل المطلوب، إضافة إلى سرعة بحث ودراسة 11 طلبا يتعلق بالنقل والندب والتظلم وغيرها من الطلبات الخاصة بالشئون الإدارية والقانونية والتنفيذية المتصلة بالمعلمين والطلاب وتلبيتها على الوجه الأكمل.

ووجه المحافظ مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أهالي قرية العلاقي بنصر النوبة باستغلال المساحة الفضاء بجوار المدرسة الابتدائية بالقرية في إنشاء مدرسة للغات ستساهم في خدمة قرى شمال المركز بإجمالي 17 قرية، وتشكيل لجنة فنية تضم الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية لشكوى أولياء أمور طلاب مدرسة اللغات المتميزة بصحارى وتضررهم من وجود العديد من المشكلات التى تعانى منها المدرسة والمتعلقة بالمرافق والأجهزة والحالة الإنشائية للمدرسة.

وكلف مدير عام التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعى لـ 9 مواطنين، بجانب التنسيق مع مسئولي المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم الدعم المادي لـ 5 مواطنين آخرين، وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات، مع قيام مدير عام الصحة بدراسة توفير علاج على نفقة الدولة لـ 3 من الحالات المرضية بعد توقيع الفحص والكشف الطبي واستيفاء كافة المستندات اللازمة مراعاة لظروفها الاجتماعية والأسرية.

وطلب المحافظ من رئيس مدينة ومركز أسوان بسرعة القيام بمعاينة أحد المنازل بنجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش، والذي يتضرر صاحبه من تسرب المياه وتأثيرها السلبي على الحالة الإنشائية للمنزل وذلك لمعرفة أسباب هذا التسرب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها لحماية المنزل وحفاظاً على أرواح المقيمين فيه.

وعلى هامش اللقاء أكد اللواء أحمد إبراهيم أن اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على نبض الشارع الأسواني، وخلق نوافذ مفتوحة أمام البسطاء للتعبير عن مشاكلهم، وعرض مطالبهم بشكل مباشر بعيداً عن الحواجز والتعقيدات الروتينية وبما يعكس اهتمام المحافظة، وسعيها المتواصل لتحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم الدعم والرعاية المطلوبة للأسر الأكثر احتياجاً ولغير القادرين ومحدودي الدخل من أبناء المجتمع الأسواني.

وأشار إلى أن إجمالي المشاكل والمطالب التي جرى استعراضها، وبحثها مع خلال اللقاء الأسبوعي مع المواطنين بداية العام الحالي، وحتى الآن بلغت حوالى 660 طلبا وشكوى متنوعة منها 195 طلب للحصول على مساعدات مالية و85 طلب لتنفيذ مشاريع صغيرة، بجانب 75 طلب يختص بمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالاضافة إلى 65 طلب يختص بشئون التربية والتعليم ، و50 طلب للعلاج على نفقة الدولة ، و20 طلب للحصول على سكن ( إيواء عاجل)، علاوة على 170 طلب يختص بالمحليات وتشغيل الشباب وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، وأكمل المحافظ بأنه لن يسمح بأى تقاعس أو إهمال فى متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فى هذه اللقاءات لحل المشاكل وتلبية مطالب المواطنين بالشكل المطلوب.