"AntiVirus".. حملة "المؤتمر" لجذب الشباب للعمل التطوعي لمواجهة كورونا

أطلق شباب حزب المؤتمر حملة "AntiVirus" لحث جميع شباب مصر على ضرورة الحرص على البقاء في البيت، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

الحملة تستهدف فئة الشباب لجذبه للعمل التطوعي في مواجهة فيروس كورونا، والتعاون مع مؤسسات الدولة وعدم الاستهانة بالمرض وأنه لن يطولهم، معتقدين أنه يطول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، حسب ما يوضح يوسف عماد رئيس اتحاد شباب الحزب الهدف من الحملة.

وقال يوسف عماد رئيس اتحاد شباب الحزب، إن الحملة توعوية لتعريف الشباب بخطورة فيروس كورونا والجميع ليس محصن ضده وعلينا التعامل مع الأزمة بجدية لحماية أنفسنا والمجتمع ودعم قرارات الدولة لمكافحة المرض.

ونصح عماد الشباب قائلا: بدلاً من التجمع بالمقاهي، والكافتريات أجتمع مع شباب عمارتك ومنطقتك وقوموا بتطهير وتعقيم الشوارع والبيوت، وحثوا الاخرين بالالتزام بالمنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوي حفاظاً علي أرواحهم.

وأضاف أن الحملة هدفها أيضا توجيه الشباب لمساعدة كبار السن في قضاء وشراء احتياجاتهم اليومية، وحث الناس على ضرورة عدم التدافع علي شراء السلع الغذائية أو الوقائية نظرا لتوفرها، وتوعيتهم بشراء احتياجاتك اليومية فقط حتي لا يتسببوا في ضرر غيرهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات.