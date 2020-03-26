"باع العفش لشراء استروكس ومات بجرعة زائدة".. كشف غموض جثة شاب بالدقي

"رائحة كريهة" هكذا كانت بداية بلاغ للكشف عن تفاصيل العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته بمنطقة الدقي.

ذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن عددا من سكان عقار بمنطقة الدقي أبلغوا قسم الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بالعقار.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وكسرت القوات باب الشقة، وسجلت الآتي: "شقة خالية من العفش.. جثة في غرفة النوم، لشاب في العقد الرابع من عمره، لا توجد في جسده أي إصابات ظاهرية.. عثر على متعلقاته الشخصية بجواره.. لا يوجد آثار عنف أو كسر في منافذ الشقة".

عقب ذلك تم إخطار النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بالتزامن مع معاينة النيابة، أجرت القوات تحريات حول الواقعة، وتبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة ولقى مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من أحد أنواع المخدرات "الاستروكس".

وأضافت التحريات أن الشاب باع معظم أثاث الشقة حتى يتمكن من شراء المواد المخدرة "الاستروكس"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.