إصابة 5 أشخاص بحروق في مشاجرة بالبنزين داخل مدينة بلبيس

أصيب اليوم، 5 أشخاص بحروق في مشاجرة، قام فيها طرف بإلقاء كمية من البنزين على الطرف الأخر داخل منزله.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس عن وقوع مشاجرة في مدينة بلبيس، قام خلالها أحد أطراف المشاجرة بإلقاء كمية من البنزين على الطرف الآخر داخل منزله، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق بنسبة بسيطة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها، كما بادر أهالي المنطقة بسرعه إخمادها. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.