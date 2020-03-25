وفاة الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي بفيروس كورونا

توفي الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وذلك في مستشفى "ساراسوتا ميموريال" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وللكاتب يترينس ماكنالي عددًا كبيرًا من المسرحيات الموسيقية مثل: مسرحية "The Rink"، ومسرحية "Ragtime" التي قدمت عام 1996.

كما فاز "ماكنالي" على مدار حياته بأربع جوائز توني، وثلاث جوائز دراما، وجائزة إيمي، إضافة إلى ترشيحه لجائزة بوليتزر عام 1994، كما حصل على جائزة توني خاصة عن مجمل أعماله عام 2019.

يُذكر أنَّ في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، شهدت العديد من الدول إيقاف العروض المسرحية، خاصة تلك التي تشهد حضورًا كبيرًا، وجاءت في مقدمة تلك الدول المملكة المتحدة، والتي ألغت العرض المسرحي "نهاية اللعبة"، من تأليف صامويل بكيت وبطولة دانيال رادكليف وألان كومينغ، والذي كان يعرض على مسرح أولد فيك بلندن.