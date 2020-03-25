مندوب السفارة الفرنسية يتحدث مع مرضى كورونا من شباك "النجيلة"

تحدث مندوب من السفارة الفرنسية فى القاهرة مع المرضى الفرنسيين المصابين بفيروس كورونا، والمحتجزين فى مستشفى العزل الصحي بالنجيلة بمحافظة مرسى مطروح، للاطمئنان عليهم.

وأكدت مصادر طبية مطلعة، اليوم، لـ"الوطن" وجود 11 أجنبيًا يحملون الجنسية الفرنسية مصابين بكورونا، وتم نقلهم إلى مستشفى العزل فى النجيلة للخضوع للعلاج الطبي.

وأضافت المصادر، أن السفارة الفرنسية أرسلت مندوبًا لها إلى مستشفى العزل غرب مطروح لبث رسالة طمأنينة لرعاياها الفرنسيين من المصابين، مفادها "أننا معكم وبجواركم"، كما شرحت لهم طبيعة المرض، وأهمية العزل الصحي لهم، وضرورة اتباعهم جميع التوجيهات الطبية من الأطباء داخل المستشفى، وهو ما كان له أثر إيجابي على الحالة النفسية للمرضى الفرنسيين، خاصة مع استمرار وضعهم فى الحجر لفترة لا تقل عن 14 يومًا، وحتى تماثلهم التام للشفاء.

وأشارت المصادر إلى أن المرضى الفرنسيين فور وصولهم لمستشفى العزل كانوا لا يعلمون أي شيء عن المرض، وكيفية قضائهم عدة أيام داخل المستشفى، وكيف سيتعاملون خلال تلك الفترة، وكانوا فى حاجة إلى من يوجههم ويتحدث معهم، حتى أرسلت السفارة الفرنسية لهم مندوبًا كي يقوم بهذا الدور.

وأوضحت المصادر أن المندو الفرنسي نجح فى توصيل جميع المعلومات لهم، حيث تواصل معهم من خلال نوافذ الغرف التى يقيمون بها فى الدور الثاني بمستشفى العزل وعددها 5 غرف، حتى يكون فى مسافة آمنة، ويستطيع أن يتواصل معهم بالشكل المناسب.

ولفتت إلى أن مستشفى العزل بالنجيلة يوجد بها مرضى أجانب من مختلف الجنسيات، من بينهم فرنسيين وأمريكيين بجانب المرضى المصريين، مشيرة إلى أن الجميع يخضعون للرعاية الطبية الممتازة وهم بصحة جيدة، ويجرى متابعتهم على مدار الساعة من الطاقم الطبي فى المستشفى، وتقدم لهم الأدوية اللازمة، بجانب التحاليل والأشعة على مدار اليوم.