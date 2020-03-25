لمواجهة كورونا.. صرف مقررات 3 أشهر من ألبان الأطفال في قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المحافظة، استعرض خلاله استعدادات قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات التى اتخدتها مديرية الصحة لمواجهة الفيروس، حيث تم إنشاء غرفة طوارئ على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات عن أي حالات مشتبه بها، كما تم تشكيل فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها، ونشر تعريف الحالات المصابة، وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات، فضلًا عن تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وتناول الاجتماع تخصيص مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها، والتعامل معها طبقًا للبروتوكول العلاجي والوقائي، إضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى.

ولمساعدة المواطنين على البقاء فى المنازل قدر المستطاع، قامت مديرية الصحة بصرف 3 أشهر من مقررات العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك صرف مقررات 3 أشهر للمستفيدين من ألبان الأطفال.

كما تم توزيع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية على الوحدات الصحية بكل مركز، للحد من التزاحم والاختلاط، ومن ثم الحد من انتشار العدوى، يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير جهاز " pcr " الخاص بفحص العينات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.