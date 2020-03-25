من "مصر" إلى المنيا.. جامعات تستمر في الدراسة عن بعد تطبيقا لقرار الوزراء

قررت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، مد خطة الطوارئ لمدة أسبوعين جديدين، طبقا للقرارات الجديدة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، موضحين أنه سيجري استكمالها بشكل طبيعي.

ولفتوا إلى أن جميع المحاضرات، موجودة على مواقع الجامعات، مع وجود توقيت معلن لتواصل الأساتذة مع طلابهم، موضحين أنه بخصوص الكليات العملية، سيجري تأجيل المواد التي يجري تدريسها في المعامل، لحين عودة الدراسة، وعقب استئنافها، سيجري زيادة عدد الساعات، لتعويض ما فاتهم.

وأكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر، استمرار الدراسة من خلال المنصة التفاعلية الخاصة بها على الانترنت، لمدة أسبوعين آخرين، تنتهي في 11 إبريل المقبل.

وأوضح أن الجامعة، توفر كل الأساليب الحديثة، لانتظام العملية الدراسية طوال هذه المدة، حفاظا على مستقبل الطلاب من خلال توفير كل السبل للتعلم "أون لاين".

وذكر العزازي، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة جدا، وتواكب أحدث النظم التعليمية، وهو ما يساهم في انتظام الدراسة بها، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة عالية.

وأشاد العزازي، بالقرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي من بينها مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين جديدين، كإجراء إحترازي في إطار خطة الدولة الشاملة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن استمرار غلق الحرم الجامعي، والعمل مع خلال المنصة الإلكترونية، لتعليم الطلاب خلال الفترة الجديدة من تعليق الدراسة، عبر الوسائل التي تمتلكها الجامعة للتعلم عن بعد وقت الأزمات والطوارئ، التي تعتمد على إستخدام الأساليب الرقمية بواسطة الموقع الخاص بالجامعة.

وفيما يخص السنة الدراسية بالنسبة للطلاب، ذكر: "سيتم استكمالها بشكل طبيعي، لأن جميع المحاضرات موجودة على موقع الجامعة، مع وجود توقيت معلن لتواصل الأساتذة مع طلابهم، أما بخصوص الكليات العملية، سيتم تأجيل المواد التي يتم تدريسها في المعامل لحين عودة الدراسة، وعقب إستئنافها سيتم زيادة عدد الساعات لتعويض ما فاتهم".

وطالب جميع الطلاب بالإلتزام بالعليمات والإرشادات الوقائية، والإبتعاد عن التجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية، فضلاً عن مشاركة المجتمع في التوعية المستمرة، لأنها أمر ضروري في مكافحة الفيروس المستجد.

من ناحية آخرى، بدأ مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا، بالتعاون مع مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا"، بث المُقررات الدراسية لبرامجه في 10 جامعات حكومية، في برنامجي التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم إلكترونيا، وذلك تفعيلا لنظام التعليم عن بعد.

نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتعليق الدراسة لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيقاً لأهداف البرامج المهنية والتعليم الإلكتروني المدمج، الذي يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية، والتعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، كأحد أهم الوسائل المساعدة للتعليم عن بعد، وخدمة الدارسين والعملية التعليمية.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن بث بعض المُقررات الدراسية لطلاب التعليم المُدمج يضمن تعزيز فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد، وتوفير البث للدارسين في الأوقات التي تتوافق مع احتياجاتهم، لضمان أكبر استفادة لهم، واختيار أفضل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس لشرح هذه المقررات وتسجيلها.

ومن جانبه أوضح الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المُدمج، أنه جرى وضع خطة عمل لتسجيل المحتوى العلمي للمقررات الدراسية، وإعلان الخريطة الزمنية لبث كل مقرر لدارسي التعليم المُدمج طبقًا للمواعيد المناسبة لهم، وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلمي.

وأشار إلى أن البث يأتي في إطار البروتوكول المُوقع بين مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا" والمركز، والذي يُعد خطوة من خطوات التحول الإلكتروني والرقمي بالجامعة، واستكمالاً لما هو جاري حاليًا إنتاجه من مقررات إلكترونية لجميع كليات الجامعة، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.