لؤي يطرح "بأذيني" من ألبوم "على خيرة الله"

طرحت شركة "مزيكا"، اليوم، على "يوتيوب" للنجم لؤي أغنيته الجديدة "بأذيني" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "على خيرة الله"، الذي من المقرر طرح أغنياته تباعًا، خلال الفترة المقبلة.

كان لؤي طرح مسبقا أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك، وعمرو المصري، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة.

يذكر أن لؤي انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

أغنية "بأذيني" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة ويقول مطلعها:

أنا كل يوم بسمع كلام عنك مخليني

مش لاقي فرصة ارتاح وأعيش أو شيء ينسيني

اخترت ليه حل الفراق وأنا فاكره حايفيدني

موت نفسي مش يدوب طلعت بأذيني