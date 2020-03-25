ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات الصحية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن ضبط ما يقرب من 5 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية في إطار ضبط سوق الدواء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وضمن الجهود المبذولة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .

وبحسب بيان محافظ الدقهلية، "تم ضبط كميات من أصناف الصيدليات والمستلزمات الطبية شملت 4375 كمامة زرقاء جاهزة ومعدة للبيع، وضبط277 كمامة بيضاء جاهزة ومعدة للبيع، وضبط كميات كبيرة من المستلزمات الرياضية".

وقال "مختار" إن الأصناف المضبوطة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة وتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ عليها وعلى ماكينات الخياطة التى تستخدم لتصنيعها.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المضبوطات تمت خلال الحملة التي نفذتها الإدارة الصحية بالجمالية بقيادة مفتشى الصيدلة بالإدارة بالتنسيق مع إدارة التموين بالجمالية، وتبين خلالها أن المكان غير مرخص وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.