ضبط كمامات داخل "ورشة ترزي" بباب الشعرية

قاد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة لضبط المتلاعبين بقوت الشعب ومستغلي الأزمات، مؤكدا أن الحملات مستمرة حيث تم بمعاونة أجهزة الأمن وقسم شرطة باب الشعرية، مع ضبط ورشة "ترزي" لتصنيع الكمامات بشارع سنجر سرور وتم ضبط كمية تمهيدا لبيعها في السوق السوداء، وتم تحويل المتهمين للنيابة بمحضر 557 إداري قسم باب الشعرية.

وأضاف "هاشم"، لـ"الوطن"، أنه شدد على ضرورة تعاون المواطنين مع اجهزة الحي والابلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للقرارات التي أقرتها الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم المرور على الصيدليات للتأكد من سلامة وتوافر مواد التعقيم بالسعر والجودة المناسبة، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المحافظ.