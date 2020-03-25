عاجل.. تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، بتسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات، إلى 21 والإصابات إلى 302، أغلبها سجلت في مدينة البليدة (150 حالة).

وأوضحت الوزارة، أن حالتي الوفاة لسيدتين (42 و58 سنة)، فيما تماثل 24 شخصا للشفاء.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.