مترو الأنفاق: عدلنا مواعيد الخطوط الثلاثة لتطبيق قرار الحظر

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم متروم الأنفاق، إنه تم تعديل مواعيد العمل في المترو بعد قرار حظر التجوال بخطوط المترو الثلاثة، أول قطار في المترو ينطلق من الساعة 6 صباحا.

وأوضح عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن آخر قطار من مترو حلون سينطلق 5 مساء، ويصل المرج الجديدة 7 إلا ربع، وآخر مترو ينطلق من المرج الجديدة 5 وثلث، وآخر قطار ينطلق من شبرا الخيمة الخامسة والنصف وكذلك آخر قطار من المنيب.

وتابع عبدالهادي أن آخر قطار ينطلق من نادي الشمس 5 وثلث، موضحا أن الركاب يبدلون من الخط الأول للخط الثاني والعكس الساعة السادسة، والتبادل بين نادي الشمس والعتبة يكون الساعة 6 إلا عشرة، على أن يصل جميع قبل الحظر بنصف ساعة.