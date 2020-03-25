اغسل إيدك وأقعد ورا.. نصائح استخدام "أوبر" للحماية من فيروس كورونا

تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي بات وباءً يهدد العديد من الدول، خاصةً بعد أن حصد آلاف الأرواح حول العالم، اتخذت الجهات والهيئات المختصة عددًا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي انتشار الفيروس.

ونظرًا لكثرة استخدام وسائل النقل التشاركي مثل "أوبر"، قدمت الشركة لمستخدميها عددًا من الإرشادات أثناء استخدام خدماتها على النحو التالي:

- اغسل يديك دائمًا قبل المشوار وبعده.

- اهتم بتغطية الفم والأنف في حالة العطس أو الكحة، واستخدم منديلًا أو أسرع بتغطية فمك بذراعك.

- احرص على الجلوس على الكنبة الخلفية حتى تترك مسافة بينك وبين السائق.

- احرص دائمًا على فتح شباك السيارة إن أمكن لتحسين التهوية.

وكانت الشركة أعلنت في رسائلها للعملاء، أنّه تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية للمساعدة في الحماية من فيروس كورونا، جرى تعليق خدماتها في جميع أنحاء البلاد من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحًا، و"أوبر باص" من 5 مساءً إلى 7 صباحًا بدءًا من اليوم 25 مارس حتى إشعار آخر.