"الجيم" ميعرفش كورونا.. "جبرونو" يحول حظر إسبانيا لصالة رياضية: تدريب عملي وإلكتروني

يقف أعلى أسطح إحدى البنايات متوسطة الطول، يمارس تمارين رياضية على أنغام بعض الموسيقى الإسبانية، يتفاعل معه من الشرفات سكان المباني المحيطة، في محاولة لتنشيط أجسادهم بعد مكوثهم في منازلهم لفترات طويلة.

لم يقف قرار الحكومة الإسبانية، بفرض حظر التجول وغلق الصالات الرياضية بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا، عائقا أمام الشاب الإسباني الثلاثيني جونزالو جبروتو، في ممارسة الرياضة أو تشجيع المحيطين به على ممارستها في ظل انتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

يروي جبروتو لـ"الوطن"، أنه يقيم في مدينة أشبيلية الإسبانية، ويعمل في مديرا لإحدى الصالات الرياضية، وقرر السبت الماضي، أن يمارس التمارين الرياضية أعلى أسطح إحدى البنايات في المجمع السكني الذي يعيش به، رغبة منه في ممارسة الرياضة في مكان مفتوح، بالإضافة لتشجيع جيرانه على ممارسة الرياضة.

عادة "جبروتو"، بممارسة الرياضة يوميا مع أصدقاء أو في مجموعات، وحالة الحزن التي شعر بها نتيجة فرض حظر تجوال بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصاب ما يقرب من 47.610 مواطن إسباني، دافعا له في ممارسة الرياضة أعلى البناية التي سكن فيها، لتشجيع جيرانه في ممارسة الرياضة أيضا.

حالة من الفرحة انتابت الشاب الإسباني بتفاعل جيرانه معه، وممارستهم التمارين الرياضية معه، واتباعهم حركاته الرياضية، "تفاعلهم كان دافعا لي لتكرار تجربة التمارين الرياضية أعلى منزلي مرة أخرى، وفق برنامج محدد 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة".

لم تتوقف مبادرة الشاب الإسباني عند هذا الحد، بل عمل على تقديم نصائح رياضية لجيرانه عبر تطبيق "الواتس آب"، يسألونه فيها عن أفضل التمارين الرياضية التي تناسب أعمارهم أو حالتهم الصحية، ويرد عليهم بما يناسبهم.