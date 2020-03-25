وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي إلى أفغانستان مخيبة جدا

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارته إلى أفغانستان بـ"المخيبة جدا"، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى السلام في هذه البلاد التي تعاني من حروب مستمرة منذ 40 عاما، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "ذهبت إلى أفغانستان ولدي هدف دقيق جدا، زرتها لكي أتأكد من أن قيادة أفغانستان تتفهم المبادرات الأمريكية الخاصة بهذه البلاد، وكذلك لدعوتهم إلى الإيفاء بالوعود التي قطعوها في الإعلان المشترك بين السلطات الأفغانية والحكومة الأمريكية".

وأضاف بومبيو: "الحديث يدور عن أن القيادة الأفغانية أعطت مجموعة وعود يجب عليها تطبيقها، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وذهبت إلى هناك لنبحث كيف يمكننا مساعدتهم في الإيفاء بهذه الوعود. سأقول بصراحة، ما حدث كان مخيبا للغاية".

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أنه لا يزال متفائلا من إمكانية التوصل إلى السلام في أفغانستان، لكنه شدد على أن هذا الأمر يجب تحقيقه في أسرع وقت ممكن.

وتعهد "بومبيو" بمواصلة الجهود الرامية إلى دفع كل الجهات نحو تسوية الأزمة الأفغانية، مشيرا إلى أن جميع الأطراف عليها أن تفهم أنه حان الوقت للسلام.

وكانت مصادر مطلعة عدة، قالت في وقت سابق، إن بومبيو، الذي وصل إلى أفغانستان الاثنين الماضي، قام بهذه الزيارة في إطار جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء الصراع على السلطة بين رئيس البلاد أشرف غني، ورئيس وزرائها عبدالله عبدالله، إلا أن وزير الخارجية لم يحقق نجاحا في هذه المهمة.