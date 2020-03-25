التموين: أسواق الجملة تعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

شدد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، على أن رفع أسعار الخضروات والفاكهة سببها الشائعات الخبيثة من حول غلق أسواق الجملة أوقات حظر التجوال.

وتابع حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن أسواق الجملة لن تغلق طوال أيام الأسبوع على مدار الـ24 ساعة.

واستكمل أن بعض الممارسات الخاطئة تسبب رفع الأسعار، كاشفا عن ارتفاع سعر الليمون من 7 جنيه لـ10 و13 جنيه بسوق الجملة، ولأعلى من ذلك في سوق التجزئة، وارتفع سعر الطماطم وسط اليوم وانخفضت مرة أخرى.

وطالب حسام الدين المواطنين بالامتناع عن الشراء في حال زيادة الأسعار.