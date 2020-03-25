محافظ كفر الشيخ: مستشفياتنا جاهزة وأطباؤنا "أبطال".. وتكليفات برش الشوارع وتعقيم المنشآت

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين، أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، حيث جرى تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة، وفى مقدمتها أزمة «كورونا».. وإلى ما جاء فى الحوار:

فى البداية، ما أهم الإجراءات التى تم اتخاذها فى محافظة كفر الشيخ لمواجهة «كورونا»؟

- شكّلنا لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاستى، وعضوية كل من السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومدير الأمن، ورئيس الجامعة، والمستشار العسكرى، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع الكهرباء، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الصحة، ومدير مديرية الطب البيطرى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مديرية الطرق، ووكيل وزارة التموين، ووكيل وزارة الرى، ووكيل وزارة الأوقاف، ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير إدارة الحماية المدنية، ومدير عام إدارة الإحصاء المركزية والتعبئة، ومدير جمعية الهلال الأحمر، ورئيس فرع المجلس القومى للمرأة، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، فضلاً عن رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير المركز الإعلامى بالمحافظة، ومدير مركز المعلومات، وتختص هذه اللجنة بالتواصل الدائم وتشكيل غرف عمليات وبإنشاء نظام معلومات متكامل ومزوّد بجميع الإمكانيات المتوفرة والاحتياجات اللازمة، لخدمة إدارة الأزمات وغرف العمليات قبل وقوع الكارثة أو الحدث، والتنبؤ بالكوارث والأحداث المختلفة ورسم السيناريوهات لمواجهتها، واعتماد خطة التعامل مع الكارثة أو الحدث، والتنسيق بين كافة قطاعات المحافظة، من أجل توحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الكارثة أو الحدث، واحتوائه والتخفيف من آثاره.

نتعاون مع مبادرات المجتمع المدنى لخدمة أهالينا

وماذا عن إجراءات الوقاية داخل المستشفيات وفى الشوارع؟

- اتخذنا حزمة من الإجراءات اتساقاً مع إجراءات الدولة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة جهزنا 5 مستشفيات للإحالة ومستشفى للعزل، جرى تجهيزها على أعلى مستوى بالأطقم الطبية المُدربة والأجهزة والمستلزمات المطلوبة، وهناك لجان متابعة جرى تشكيلها للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر احتياجاتها، فضلاً عن التعاون مع المجتمع المدنى لتوفير المستلزمات أيضاًً، وجرى توزيع كميات كبيرة من الكمامات على عمال النظافة بجميع الوحدات المحلية، ونقوم برش جميع الشوارع بالمطهرات، وتعقيم المنشآت لضمان عدم انتشار العدوى.

رسالتى للمواطنين: "لا تنساقوا وراء الشائعات"

هل هناك التزام بتنفيذ قرارات غلق المحلات طوال فترة الحظر؟ وهل يتم اتخاذ إجراء ضد المخالفين؟

- يتم تنفيذ حملات مكبرة فى جميع المدن والقرى، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، للتأكد من إغلاق المحلات من 7 مساءً إلى 6 صباحاً، حتى 31 مارس الجارى، وتتم مصادرة «الشيشة» من المقاهى، كما نقوم بتطبيق إجراءات صارمة على غير الملتزمين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات على مدار الساعة، لمنع أى ممارسات احتكارية، وضبط المطهرات والمستلزمات الطبية، التى يحاول بعض أصحاب المحلات بيعها فى السوق السوداء، ولن يفلت مُحتكر من العقاب.

وماذا عن توافر السلع الغذائية للمواطنين؟ وكيف تقومون بإغلاق الأسواق لمنع التجمعات؟

- السلع متوافرة بشكل مطمئن، وهناك حملات على مدار الساعة للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية، كما نكثف الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر وجودة المعروضات، والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب فى الأسعار، ومكافحة الاحتكار، وضبط الأسواق، بالإضافة إلى توافر بخاخات الكحول والمطهرات بمحال المستلزمات الطبية.