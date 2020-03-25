إخلاء سبيل 5 صينيين أقاموا حفل شواء ثعابين بالقاهرة الجديدة

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن النيابة العامة أخلت سبيل 5 صينيين ألقي القبض عليهم خلال حفل شواء ثعابين داخل شقة بالقاهرة الجديدة، دون توجيه اتهام. وأضافت المصادر أنه لا يوجد ما يجرم ما فعله الصينيون الخمسة من شواء الثعابين.

وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان، وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين بينهم سيدتان، وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت إحداهم "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غداء لأصدقائها الصينين.