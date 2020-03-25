لو بتشتغل من البيت.. 5 تطبيقات لإجراء مكالمات فيديو مع فرق العمل مجانا

تتبنى معظم الشركات حول العالم سياسة العمل من المنزل هذه الأيام؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، ولكن لا شك أن العديد من الأشخاص يواجهون بعض الصعوبات خلال الفترة الأولى لتطبيق هذه السياسة، ومنها: التواصل مع فريق العمل وإجراء مكالمات الفيديو.

وترصد "الوطن" أبرز 5 تطبيقات لإجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل مجانًا وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية على النحو التالي:

Google Hangouts

Google Hangouts؛ هو تطبيق مجاني من جوجل للتواصل عبر الإنترنت ويدعم ميزة التواصل عبر الفيديو، ويتيح لك الدردشة مع ما يصل إلى 10 أشخاص في المرة الواحدة.

كما يتيح لك إرسال الصور، والملصقات، والصور المتحركة GIF، والرموز التعبيرية أثناء المحادثة، وكل ما تحتاجه لبدء مكالمة الفيديو هو حساب جوجل.

يتيح لك التطبيق أيضًا إمكانية الاتصال بأي رقم هاتف في العالم، والمكالمات المجانية إلى مستخدمي التطبيق الآخرين، وإرسال البريد الصوتي، والمراسلة الفورية مع أي شخص حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

Slack

يوفر الإصدار المجاني من التطبيق إمكانية الوصول إلى 10000 رسالة من أحدث رسائل فريقك، والتكامل مع 10 تطبيقات أخرى مثل: جوجل درايف، ومايكروسوفت أوفيس 365، وغيرها الكثير. ولكنه يوفر مكالمات صوتية ومكالمات فيديو بين فردين فقط.

Skype

يتيح لك تطبيق Skype إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا في وقت واحد مجانًا، كما يوفر لك ميزة مشاركة الشاشة لعرض العروض التقديمية والمستندات مع الفريق أثناء التحدث، ونقل الملفات مباشرة من خلال التطبيق، ويمكنك استخدامه أيضًا للاتصال بالهواتف الأرضية عن طريق إضافة رصيد إلى الحساب.

Zoom

يتيح تطبيق Zoom إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 100 شخص في آن واحد لمدة 40 دقيقة مجانًا.

يتميز التطبيق بتوفير دقة عالية لاتصال الفيديو، ومشاركة الشاشة، والتعاون لحظيًا، وإرسال الملفات الصوتية سواء من الهاتف أو الحاسوب، مع إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها، والتحقق من البريد الصوتي.

WhatsApp

يقدم واتساب ميزة التواصل عبر الفيديو لما يصل إلى 4 أشخاص في كل مكالمة، وبسبب الانتشار الكبير لتطبيق واتساب في معظم الهواتف الذكية، فإن هذا يجعله خيارًا متاحًا بسهولة لأي مكالمات فيديو مفاجئة.