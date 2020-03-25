قراء "الوطن" يشاركون بصور شوارعهم بعد بدء حظر

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع المنشور التفاعلي لجريدة "الوطن"، حول المشاركة بصورة من الشارع بعد بدء حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

شارك عدد من المتابعين بصور من قرية "مير" وبمركز منفلوط بمحافظة أسيوط وكورنيش الإسكندرية، كما شاركت إحدى المتابعات بصورة للشارع التجاري بمحافظة الإسماعيلية، وشارك آخر بصورة من ميدان المسلة بالفيوم، وأحد شوارع المطرية والزيتون وأظهرت هذه الصور خلو الشوارع من المارة والسيارات.

بدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

مع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، فيما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.