النقل: تعديل مواعيد التشغيل بقطارات السكك الحديدية فترة حظر التجوال

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

وذكر البيان أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأكدت الوزارة عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها (خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساء )، أما فيما يخص القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها في الفترة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، فقد جرى تعديل تشغيل بعضها بحيث يجري تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.

وأضاف البيان، أنه جرى مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الانتهائية الساعة 6.30 مساء ابتداءً من اليوم، وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من غد الخميس 26- 3 -2020، ابتداء من الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.