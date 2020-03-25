مصدر أمني: طوارئ في الداخلية ومنع الإجازات تزامنا مع بدء حظر التجوال 

قال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بين صفوفها، استعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال، بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة 15 يوما.

وأضاف المصدر أنه جرى إلغاء جميع الراحات والإجازات للضباط والأفراد استعدادا لانتشار أمني مكثف في مختلف مناطق البلاد، حيث وضعت الوزارة خطة لنشر قوات على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بالتوازي مع ذلك، أعلنت حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، وذلك لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.