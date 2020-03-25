وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد دعم بلادها لجهود تونس في مكافحة كورونا

أكدت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، دعم حكومة بلادها، للجهود التي تبذلها تونس لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، أن الوزير نور الدين الريّ، تلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الإسبانية، أكدت خلالها حرص بلادها، "إنطلاقا مما يجمعها من روابط صداقة وتعاون متينة بتونس، على مواصلة دعم تونس على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمتعدد الأطراف لمجابهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تعترضها".

وأضافت الخارجية التونسية، أن المحادثة تناولت أيضًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، ولا سيما تكثيف التعاون لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، في متابعة لما تم التأكيد عليه خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد مع ملك إسبانيا فيليب السادس بتاريخ 22 مارس الجاري.

من جهته، جدد وزير الخارجية التونسي تضامن بلاده مع الشعب الإسباني الصديق في مواجهة جائحة كورونا، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة الإسبانية على احتواء هذه الآفة.