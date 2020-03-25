جامعة المنيا: مستعدون للمشاركة في مبادرة الصحة بشأن التطوع

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة مستعدة للاشتراك في المبادرة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، بشأن فتح باب التطوع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمجرد الإخطار الرسمي.

ولفت عبدالنبي في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنها تمثل جزءً حقيقيا من واجبات الجامعة تجاه خدمة المجتمع المصري، موضحا أنه سيجري الإعلان للجميع، بمجرد الإخطار الرسمي من وزارتي التعليم العالي والصحة.

وأوضح أنه جار الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية للطلاب علي مواقع الكليات، وصفحات الوسائل التواصل الإجتماعي المعتمدة، وقناة يوتيوب الخاصة بالجامعة، مؤكدا أن خطة التعليم عن بعد مستمرة، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن أعمال تعليق الدراسة.

وكانت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان، طالبت كل من يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد 2019، بملء بياناته من خلال استمارة إلكترونية من خلال التقديم عبر الرابط تحت شعار "كن بطلا".

وأوضحت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية أن التسجيل مفتوح لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع، كما أنها وضعت بريدا إلكترونيا في حال الرغبة في الاستفسار تواصل وهو cump.moh@gmail.com.