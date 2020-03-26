"خليك في البيت".. زيارة المتاحف وأعمال تشكيلية على موقع "الثقافة"

أضافت وزارة الثقافة على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت، خدمة مجانية تسمح بإجراء زيارة لعدد من المتاحف الوطنية، إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال أكثر من 50 فنانا تشكيليا بالإضافة إلى مختارات من إصدارات المركز القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة pdf.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للمساهمة في تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية.

وزير الثقافة: هدية لمحبي الفنون الجميلة وتواصل الدعوة لزيادة الحصيلة المعرفية

وفي هذا السياق، أكدت وزير الثقافة استمرار جهود نشر الوعي بين أبناء الوطن، خاصة الشباب والأجيال الجديدة، وجذب محبي الإبداع بمختلف صوره من خلال إثراء المبادرة الإليكترونية خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك، وأشارت إلى أن المبادرة تقدم هدية لمحبي الفنون الجميلة من خلال المحتوى الفني لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تتمثل في توفير زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية التي تضم كنوز المقتنيات الثمينة والنادرة بشكل بانورامي، وأضافت أنه تم تحميل أعمال فنية متنوعة لأكثر من 50 فنانا تشكيليا حيث يمكن لزوار الموقع الاطلاع على الكثير من المدارس والتوجهات في هذا المجال.

وتابعت أن الدعوة لزيادة الحصيلة المعرفية متواصلة، حيث تم تزويد الموقع بمجموعة ضخمة من إصدارات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل تضم نخبة من المؤلفات العالمية التي تم تحويلها إلى اللغة العربية ومختارات من إصدارات دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى تتناول ملامح التراث وتاريخ مصر.