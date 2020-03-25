محافظ البحر الأحمر: القانون يطبق على الجميع ورئيس مدينة اتحجز في كمين

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن قانون الحظر يطبق على الجميع ولا تهاون، وذلك تنفيذاً لقرار الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالمواطنين والتزامهم بتطبيق القرار.

وكشف المحافظ في تصريح له اليوم، أنه أجرى جولة أمنية يرافقه اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، بشوارع وميادين الغردقة، وذلك للتأكد من تطبيق قرار حظر التجول.

وأوضح محافظ البحر الأحمر في تصريح إعلامي له مساء اليوم الأربعاء على إحدى القنوات، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مدينة القصير يفيد بأنه تم حجزه في أحد الكمائن الأمنية لاختراقه قرار الحظر وذلك بعد الساعة السابعة مساء.

وأشاد المحافظ بالأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وتطبيق قرار حظر التجوال، مشيرا إلى أن المحافظة تحوي 7 كمائن رئيسية يتم من خلالها السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة داخل المدن بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المنتشرة في كل أرجاء المحافظة.