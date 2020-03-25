الرئيس الفرنسي: إطلاق عملية عسكرية بهدف مكافحة كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، عن إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى "عملية الصمود" بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي من أمام المستشفى العسكري الميداني في مدينة مولوز شمال شرقي البلاد: "قررت بعد استشارة وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أن نطلق "عملية الصمود" التي ستكون مختلفة عن "عملية سانتينيل"، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على المستوى الصحي واللوجستي"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح ماكرون: "هناك حاليا حاملة مروحيات من نوع "ميسترال" تتواجد في المحيط الهندي وسنرسل حاملة مروحيات أخرى من نوع "ميسترال" في شهر أبريل المقبل إلى جزر الأنتيل وجويان (بهدف مساعدة المقاطعات الواقعة ما وراء البحار والتابعة لفرنسا في مكافحة فيروس كورونا)".

ودعا ماكرون في كلمته إلى "الوحدة"، معتبراً أن "الوقت ليس مناسبا للخلافات والشقاق"، وتوجه الرئيس الفرنسي، بشكر خاص إلى كل العاملين في المجال الصحي "الذين يخاطرون بحياتهم يومياً من أجل حماية الفرنسيين".

"ماكرون" يتعهد باتباع سياسة صحية جديدة في المستقبل لدعم المستشفيات

وتوجه ماكرون، بالشكر للجيش الفرنسي الذي "يدعم المستشفيات والطواقم الطبية عبر عمليات نقل المرضى التي قام بها برا وبحرا وجوا"، وتعهّد الرئيس الفرنسي، أمام الشعب الفرنسي باتباع سياسة صحية جديدة في المستقبل لدعم المستشفيات الحكومية والطواقم الطبية.

ونظم العاملون في القطاع الصحي مظاهرات وإضرابات خلال الأشهر الماضية، قبل بدء أزمة الفيروس، اعتراضا على نقص التمويل الحكومي وعلى شحّ المواد الطبية اللازمة.

وحول هذا الموضوع قال ماكرون: "بعد انتهاء هذه الأزمة سوف نطلق خطة استثمارية شاملة بهدف دعم المستشفيات والمهن الطبية".

وأكد ماكرون على عزم الحكومة دفع علاوات لكل العاملين في القطاع الصحي نظراً للضغط الذي يتعرضون له ولساعات العمل الإضافية التي يقومون بها.

وقام ماكرون قبل إلقاء كلمته بزيارة للمستشفى العسكري الميداني الذي بناه الجيش الفرنسي في غضون أيام في مدينة مولوز لتخفيف الضغط عن المستشفيات في منطقة الشرق التي تعدّ بؤرةً لانتشار الفيروس في فرنسا.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1331، وتسجيل 25233 حالة إصابة.

وكان عدد الوفيات، أمس الثلاثاء، 1100 ما يعني زيادة بـ- 231 حالة إضافية في أقل من 24 ساعة، أما عدد الإصابات فكان 22300، ما يعني زيادة بـ2933 إصابة جديدة في نفس التوقيت.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمس الاول الاثنين، تشديد إجراءات الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد ابتداءا من أمس الثلاثاء، بهدف مكافحة الانتشار السريع لكورونا المستجد، كما أعلن عن استعداد السلطات لتمديد الحجر لأسابيع إضافية.

ورفض فيليب فكرة فرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد، لكنه اعتبر أنه من الممكن لبعض رؤساء البلديات أن يفرضوا حظرا للتجوال بشكل جزئي وفي مناطق محددة إذا اقتضت الحاجة.

واختتم بالقول، إن الحجر الصحي الذي فرضته السلطات، يوم الثلاثاء الماضي، لمدة 15 يوما، قد يستمر لأسابيع إضافية إذا اقتضت الحاجة.