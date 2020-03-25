وزير النقل عن مشاهد التكدس بالمترو: "متقلقوش متعقم ونظيف وآمن"

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مشاهد تكدس المواطنين بمترو الأنفاق، اليوم، قبل تطبيق قرار حظر التجوال، مناشدا المواطنين بمساعدة الحكومة، والحفاظ على أنفسهم ضد فيروس كورونا، وعدم التكدس في الساعات ماقبل الحظر "الناس تساعدنا وتطلع من شغلها في الفترة من 3 لـ5، الناس ليهم دور وإحنا لينا دور".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن على المواطنين ألا يقلقوا من التكدس بمترو الأنفاق، لأن المترو يتم تعقيمه وتنظيفه، وهو وسيلة نقل آمنة ونظيفة.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.