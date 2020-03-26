محافظ أسوان: نسبة تطبيق حظر التجوال بالمحافظة يصل لـ90%

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن نسبة تطبيق حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا عالية للغاية قد تتجاوز 90%، لافتا إلى أنه فوجئ بوعي المواطنين في الصعيد بهذه الإجراءات، خاصة أنهم حريصون على الالتزامات العائلية والمناسبات، ولكن المجتمع المدني كان له دور مهم في هذا الوعي، وكان هناك تفاهم بشكل كبير كما أنه يتواصل مع كل الفئات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامح "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية، بسمة وهبة، أن أسوان محافظة سياحية، وكانت الأنظار تتجه لها خاصة مع أزمة فيروس كورونا لاستضافتها سائحين فكانت الإجراءات تنفذ بشكل جدي وكان هناك متابعة من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشكل يومي.

وأشار إلى البواخر السياحية تأتي من الأقصر وتبقى يومين ثم تعود مرة أخرى، ولكن توقفت حاليا وآخر فوج غادر المحافظة أول أمس ولا يوجد سائحون حاليا.