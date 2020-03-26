خضروات ومكسرات ورياضة.. نصائح أستاذ مناعة للوقاية من كورونا

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن مدير منظمة الصحة العالمية شبه إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بمعايير الوقاية لفيروس كورونا أنها لا تعد سوى أدوات دفاع في مباراة ولكن يجب أن يكون هناك دفاع وهجوم لتحقيق فوز متكامل، لافتا إلى أن الهجوم يتمثل في اكتشاف مكامن المشكلة واختراقها، من خلال إجراء تحليل معملي.

وأهاب خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه بوزيرة الصحة والسكان زيادة أعداد أجهزة الكشف عن الفيروس لأنها غير كافية "الموضوع لو انتشرت لقدر الله هنحتاج أكتر من كدة"، لافتا إلى أن هناك دولا لا تجري تحليلا لمواطنيها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وقد يتفاقم الوضع لديها، ولكن ألمانيا وسنغافورة يجريان تحاليل للمواطنين واستطاعا كبح جماح كورونا هناك.

ونصح "مصباح" الأمهات بتشجيع أولادهن على تناول الخضراوات الورقية والفواكه والمكسرات، وشرب عصائر مثل الطماطم والجزر وتوت وجوافة والابتعاد عن المقرمشات والمياه الغذائية والوجبات السريعة، لتقوية جهازهم المناعي، موضحا أنه يجب إعادة تربية أطفالهم من ناحية الثقافة الغذائية، كما أن ممارسة الرياضة والنوم في ساعات مبكرة من عوامل زيادة المناعة لدى الأطفال.