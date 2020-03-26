"تبون" يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني يتناول أزمة كورونا

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للاطمئنان على الوضع الصحي في بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون أعرب، خلال الاتصال، عن تضامن الجزائر واستعدادها الدائم لمساعدة أشقائها الموريتانيين في السراء والضراء.

من جانبه، أعرب الغزواني عن تأثره بمبادرة الرئيس الجزائري الأخوية وتقديره لموقفه في هذه اللحظات الصعبة، كما طمأنه بأن الوضع تحت السيطرة، وأن كل الإجراءات الاحتياطية اتخذت لمواجهة أي طارئ.

تبون يشيد بالسلوك الوطني لشعبه في أزمة الفيروس

و أشاد تبون، امس الأربعاء، بالسلوك الوطني الإنساني الذي تميز به الشعب الجزائري في أوقات الشدة التي تواجه فيه الجزائر كورونا المستجد، وهو السلوك الذي يكشف عن درجة عالية من روح المواطنة والمسؤولية.

وقال تبون، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أحيي كل فاعلي الخير من المواطنين والمواطنات في الداخل والخارج، الذين يتسابقون في التعبيرعن رغباتهم لمساعدة المستشفيات، والمواطنين الذين تأثروا بإجراءات العزل الإجباري، وتقييد التنقل في هذه المحنة التي تواجه فيها الجزائر وباء كورونا فيروس".

وأضاف تبون "أجدد شكري لكل الذين بادروا منذ الأيام الأولى إلى حملات التنظيف والتعقيم والتوعية عبر الوطن، أفرادا وجمعيات مدنية، وجماعات محلية، وأدعو الجميع إلى المزيد من الانضباط والتقيّد الصارم بإجراءات الوقاية، ومنع الاحتكاك، حفاظا على سلامة الأمة".

وأكد الرئيس الجزائري، أن "هذا السلوك الوطني الإنساني يكشف عن درجة عالية من روح المواطنة والمسؤولية، ويعكس شيم التضامن والتكافل التي يتميز بها الشعب الجزائري خاصة في أوقات الشدّة فتحية تقدير وإجلال لهذا الشعب العظيم الذي يصدق في أبنائه وبناته قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، (مثل المؤمنين في توادّهم

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم التعاون بين البلدين في مجال محاربة الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية، أمس الأربعاء، أنه "تم بحث مسائل التعاون بين روسيا والجزائر في محاربة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة في هذا الصدد من الجانب الروسي".

وأضافت الوزارة الروسية، أن الحديث تناول أيضا بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه، مشيرة إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الجزائري.

تلفزيون الجزائر: إطلاق قناة تلفزيونية جديدة موجهة للعائلات

وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، مساء أمس الأربعاء،عن إطلاق قناة تلفزيونية جديدة، تحت اسم "القناة السادسة"، موجهة للعائلات الجزائرية.

وذكرت المؤسسة العمومية للتلفزيون في بيانها إنه تم "إطلاق قناة تلفزيونية جديدة، القناة السادسة، موجهة للعائلات الجزائرية ببرامج متنوعة تضم برامج الأطفال كالرسوم المتحركة وأفلام الأطفال إلى جانب المسلسلات والأفلام".

وأوضحت المؤسسة العمومية للتلفزيون، أن القناة ستبث أيضا "الأفلام والمسلسلات الفكاهية الجزائرية والأفلام والمسلسلات الأجنبية وسيكون المشاهد على موعد أيضا مع مباريات كروية للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال برنامج "تاريخ وأمجاد".

وستبث القناة بالإضافة إلى ذلك "مسرحيات وبرامج ومنوعات من إنتاج التلفزيون الجزائري وبرامج اجتماعية ودينية"، مشيرة أن ترددات القناة هي "ألكومسات: التردد 12240, أفقي 3000-4/3, و E7WA التردد 11680, أفقي 27500-4/3".

وأشارت المؤسسة الجزائرية، إلى أن قناة الجزائرية الثالثة ستصبح اعتبارا من اليوم، قناة إخبارية، تبث نشرات الأخبار ووالبرامج الإخبارية والحوارية المتنوعة، كما تبث المجالات الإخبارية المتخصصة في كل المجالات كالاقتصاد والبيئة والرياضة والثقافة".

وأوضحت المؤسسة الجزائرية، أن القنوات الثلاثة الأخرى للتلفزيون العمومي ستواصل أداء مهامها دون تعديل، وهي القناة الثانية الناطقة باللغة الفرنسية والقناة الرابعة باللغة الأمازيغية والقناة الخامسة، قناة القرآن الكريم.