مختار جمعة يوجه رسالة لرجال الأوقاف: "أثبتوا أنهم على قدر المسئولية"

وجه وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، رسالة إلى رجال الأوقاف قال فيها "أحيي كل رجال الأوقاف الذين أكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية".

وأضاف في رسالته، منذ قليل، "يسعدني أن أحيي كل رجال الأوقاف الذين أثبتوا وأكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية بفهم ووعي مستنير وحرصهم على أداء واجبهم تجاه وطنهم وتنفيذهم الدقيق لتعليمات الوزارة بتعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد إلى أن يرفع الله البلاء رفعًا تاما عن البلاد والعباد وينتهى أمر انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى ، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل بفضله وكرمه ، أحيي جهودهم جميعا وأشدّ على أيديهم ، وأحثهم على مواصلة رسالتهم في الحفاظ على أداء واجبهم ، وأدعوهم أن يكون كل منهم قدوة وأنموذجا في الاستجابة لسائر توجيهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

وتابع "كما أحيي وأشيد بدور كل من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الباسلة و الطواقم الطبية ومعاونيهم وكل من يبذل جهدًا صادقًا ويقف إلى جانب وطنه ولا سيما وقت الشدائد والأزمات".

واختتم "أسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه ، وأن يمن علينا وعلى مصرنا العزيزة بشفاء عاجل من كل داء أو بلاء ، شفاء لا سقم فيه ولا معه لأحد من أبنائها وسائر بلاد العالمين".