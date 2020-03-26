غدا.. وزير التعليم يعلن حزمة قرارات للتيسير على الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إصدار حزمة من القرارات غدًا للتيسير على الطلاب في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع، بسبب فيروس كورونا.

وقال "شوقي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غداً بإذن الله حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية".

وكان وزير التربية والتعليم قد أكد في وقت سابق، أنه يُقدر قلق طلاب الشهادات من الامتحانات في ظل الظروف الراهنة ومجابهة مصر فيروس كورونا، "كلنا عندنا أولاد وعائلات وأسر، وأنا مقدر القلق، بس إحنا في ظروف صعبة، أنا قولت كتير لازم نتكلم ونتعامل بهدوء في الأزمات دي عشان نقلل الخسائر قدر الإمكان والالتزام بقرارات الدولة".