نقيب التمريض: إصابة 19 ممرضا بـ كورونا نتيجة التعامل مع حالات

قالت كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك 19 ممرضا وممرضة قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد نتيجة تعاملهم مع حالات مصابة، موضحة أنه يتم متابعة حالتهم باستمرار، وذلك خلال حوارها في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضافت "محمود"، أن الـ 19 حالة أصيبوا في أماكن متفرقة ومختلفة، فبعض الحالات خرجت من مستشفيي حميات إمبابة وحالات في دمياط، وهناك حالة أصيبت في مستشفى خاص، موضحة أن التمريض رسالة أكثر منها وظيفة ومعتادون على الأزمات، ولكن أزمة فيروس كورونا الأصعب.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أنه أيام الثورة تحمل التمريض عبئًا كبيرًا زاد من حدته الانفلات الأخلاقي من بعض المواطنين، مؤكدة أنها طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة النظر في بدل العدوى وبدل السهر والراتب الأساسي للممرضين بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا، حيث إن الفريق الصحي بحاجة إلى طاقة إيجابية.

وتابعت: "الممرضات تشعر أنها في مهمة قومية"، مستنكرة التعدي من قبل بعض أهالي المرضى على الممرضين والممرضات، حيث قالت "حدثت حالة تعدٍ على ممرضة من شخص أراد كمامات من استقبال مستشفى الحامول بكفر الشيخ، وأصيب الممرضة بكسر".