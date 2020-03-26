عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كشفت كوريا الجنوبية عن الإحصائية المتعلقة بعدد مصابي فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث أعلنت تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية العامة للاستجابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في بيان، اليوم، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن منظمة الصحة العالمية رفعت التحذير من كورونا إلى درجة مرتفع جدا كما رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر حول العالم إلى أعلى مستوى؛ لذا فقد "أعلنا حالة الطوارئ الصحية العامة مع تزايد احتمال التعرض لمرض كوفيد-19".