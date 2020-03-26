التحالف الدولي يسحب قواته من العراق بسبب كورونا

علّق التحالف الدولي اليوم، أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية "بشكل مؤقت" في ضوء الأزمة الصحية الراهنة جراء فيروس كورونا، مشيرا الى أنّ القرار يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن التحالف في بيان قوله "إنّه قرر تعديل ترتيباته في العراق وتعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت، خاصة في ضوء الأزمة الصحية جراء فيروس كورونا"، مشيرا الى أنّ القرار بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف أنّ فرنسا أخذت علما بالقرار وقررت إعادة أفراد عملية الشمال المنتشرين في العراق في هذا السياق، حتى إشعار آخر.

وأوضح البيان أنّ عملية الإعادة إلى الوطن ستبدأ اليوم وستتعلق بالمئات من الجنود المشاركين في عمود "التدريب" مع الجيش العراقي، إضافة إلى عناصر الدعم الوطني المتمركزة في هيئة عملية العزم المتأصل ( OIR) في بغداد.