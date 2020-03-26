90% نسبة الالتزام بتطبيق قرار الحظر في أسوان

نجح رجال الأمن في تطبيق حظر التجول في محافظة أسوان، بنسبة 90% وذلك في أول أيام تنفيذ القرار المقرر استمراره لمدة أسبوعين.

انتشر رجال الأمن في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، كما جرى غلق المزلقانات وعدم السماح بمرور السيارات إلا المصرح لها.

كما مشطت دوريات أمنية مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، وسط تجاوب كبير من أهالي أسوان الذين أغلقوا محالهم التجارية في الـ5 مساءً وعادوا إلى منازلهم قبل بداية الحظر في السابعة مساءً.

وضبط رجال الشرطة مجموعة من غير الملتزمين بقرار الحظر، وجرى التعامل معهم قانونياً.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصريحات، "أقدم الشكر للجميع مواطنين وتنفيذيين خاصة رجال الأمن بأسوان لأنهم نجحوا في اليوم الأول للحظر، ووصلت نسبة التزام 90%".

وأكمل: "التفاهم كان كبيرا من التنفيذيين، كما هناك أيضاً تواصل مع الفئات المختلفة سواء من خلال غرف العمليات أو الخط الساخن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "منذ بداية اكتشاف الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في مصر، وبدأنا في تنفيذ خطط بتوجيهات مباشرة ومتابعات مستمرة لأننا اتخذنا الأمر بصورة مهمة ووصلنا بحمد الله لمرحلة ذات أفضلية عن محافظات أخرى، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذناها منذ البداية هي وقف أسواق اليوم الواحد، خاصة أن هناك بديل ويوجد رصيد كبير من السلع الغذائية في الأسواق المنتشرة بمراكز المحافظة وكذلك في المجمعات الاستهلاكية والبقالة".