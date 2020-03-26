"الأرصاد" تحذر من الشبورة.. والعظمى بالقاهره الكبرى 23

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري غد الجمعة، شبورة مائية صباحا، وانخفاض درجات الحرارة 3 درجات بالقاهرة الكبرى، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى، فالعظمى هي 23 درجة والصغرى 13، والوجه البحري العظمى 25 والصغرى 15، السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 والصغرى 15، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 والصغرى 14 ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 30 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 30، والصغرى 20، جنوب الصعيد العظمى 36، والصغرى 20.