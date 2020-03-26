تمديد حظر التجوال في العراق حتى 11 أبريل

قرر مجلس الوزراء العراقي، تمديد حظر التجوال حتى 11 أبريل المقبل، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أعلن مكتب رئيس الوزراء، تمديد حظر التجوال في العراق إلى الـ11 من أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية، 11 مارس، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أنّ أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.