يصنعها في فناء "مدفن".. ضبط صاحب محل منظفات لتصنيعه مطهرات مغشوشة

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، أنّ صاحب محل منظفات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي "له معلومات جنائية"، يصنع مواد كيميائية مستخدما خامات "مجهولة المصدر"، ويعدها للبيع بالمحل ملكه، زاعما أنّها مواد كحولية مطهرة، متخذا من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حال تواجده بالفناء المشار إليه، وعثر على (40 جركن بلاستيك "يحوى مواد كيميائية وزنت 9000 لتر"– 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام" – 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"– 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة") جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه في تركيبها الكحول المطهر، بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه وتحقيق أرباح غير مشروعة.