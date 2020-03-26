ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية للطب البيطري، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية ووحدة مباحث جنوب الشرقية ومجالس المدن وشرطة المسطحات بالزقازيق، شنت حملات تفتيشية خلال شهر مارس 2020م بمراكز ومدن المحافظة، استهدفت 603 محال، أسفرت عن تحرير 60 محضر مخالفة، وضبط 358 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك و628 كجم لحوم مجمدة و907 كجم أسماك غير صالحة فاسدة.