"الأطباء" تخاطب الداخلية لتسهيل تحرك أعضائها خلال حظر التجوال

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتوجيه الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال إلى تسهيل مهمة الأطباء، وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية أثناء تحركهم وتوجههم لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال.

وأعلنت النقابة أنه مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال أمس، وردت شكاوى عديدة من الأطباء إلى نقابتهم تفيد بتعرضهم لمشاكل ومضايقات ومنعهم من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، رغم استثنائهم كما ورد في المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء للأطباء، وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال.

وأوضحت المخاطبة أن العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمر على مدار 24 ساعة يوميا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واتخاذ إجراءات مكافحة الفيروس.