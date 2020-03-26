سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة

شهدت منذ قليل، مناطق متفرق من محافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة.

وشهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار متوسطة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ولم تؤثر على الحركة المرورية بسبب عدم ارتفاع تراكمات منسوب المياه بالشوارع والميادين الرئيسية.

واستمر سقوط الأمطار على مدن إدكو، رشيد، كفرالدوار، أبو حمص، أبو المطامير، حتى ظهر اليوم. وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وتعليق مؤقت لحركة الصيد والمراكب، كما أعلنت الوحدات المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.