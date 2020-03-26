"طب بيطري الأقصر"يستخدم 10 سيارات و20 موتور في تطهير الشوارع

أكد الدكتور عاطف علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير شوارع مناطق شرق السكة الحديدية والسوق ومواقف السيارات الأجرة، وكوبري أبو الجود ومبنى قصر الثقافة بمدينة الأقصر، كما تم تعقيم عدد من المنشآت الحيوية بمدن إسنا وأرمنت تضمنت مجالس المدن والمجالس القروية، مشيراً إلى أن أعمال التطهير تتم من خلال 10 سيارات رش سعة 5 طن مياه لكل سيارة وعدد 5 مواتير سعة 500 لتر وعدد 15 موتور محمول على الأكتاف.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، موضحاً أنه تم النتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتى تضمنت كل من دير الراهبات ودير المحارب ومعبدي حتشبسوت وهابو بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وكذلك مقر الشهر العقاري والتضامن الإجتماعي، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.