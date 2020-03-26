الملك سلمان: العالم يعوّل على مجموعة الـ20 لمواجهة تفشي كورونا

بدأت قبل قليل، أعمال القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين المنعقدة عن بعد، لبحث التصدي لجائحة كورونا، بمشاركة قادة هذه الدول، وبرئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي ألقى الكلمة الافتتاحية للقمة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ووجّه العاهل السعودي في كلمته، التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب فيروس كورونا، قائلا: "جائحة كورونا تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، إذ تتسببت في معاناة العديد من مواطني العالم، وأثرها يمتد للاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالمية".

وتابع: "الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، العالم يعوّل على تكاتف دول مجموعة الـ20 لمواجهة الأزمة، ومجموعة العشرين قادرة بالتعاون المشترك على تجاوز أزمة كورونا، نعمل مع الدول الصديقة والمنظمات المختصة لاحتواء الفيروس، ونثمّن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لوقف انتشاره".