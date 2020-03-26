إصلاح خط المياه المغذي لمدن أبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أعمال الصيانة والإصلاح لخط المياه الرئيسي المغذي لمدن أبوزنيمة، وأبورديس، ومحور وادي فيران، وسانت كاترين، بعد أن جرفته السيول خلال فترة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة في الفترة الماضية.

وقال اللواء سعيد إبراهيم بدة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه شمال وجنوب سيناء، أن الشركة تقوم بأعمال الصيانة بإمكانياتها الذاتية. وأوضح أنه جارى صيانة وإصلاح خط المياه بقطر 350 مم حديد زهر مرن، المغذي لمدن أبوزنيمة وأبورديس ومحور وادي فيران وسانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء والذي جرى جرفه بسبب السيول التي اجتاحت هذه المدن.

وأضاف أنه جرى تنفيذ إحلال المواسير من مخزون الشركة والذى جرى استخدامه بالكامل تقريباً، ولحام المواسير التي تأثرت بوقوع أجزاء صخرية عليها، في مناطق متفرقة في موقع الحدث، كما جرى تطهير جميع المواسير، نتيجة ظهور طفلة وأجزاء صخرية صغيرة الحجم بداخلها، مما أدى إلى عدم سريان المياه .

وأشار اللواء سعيد ابراهيم، إلى أنه جرى ضخ المياه و تطهير الخط بعد تنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح و التركيب، و وصول المياه إلى داخل شبكة مدينة أبوزنيمة و شركة سيناء للمنجنيز.

وجاري متابعة انتظام سريان ضخ المياه بالخط، حتى وصول المياه إلى محور وادي فيران و سانت كاترين، كما جرى ضخ المياه بمدينة طابا، ولوحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الأول والثاني، بمدينة أبوزنيمة