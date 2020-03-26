عن تبرعات لاعبي الكرة بسبب كورونا.. وزير الرياضة: لم يُطلب منهم ذلك

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مشاركة بعض لاعبي كرة القدم بتقديم الدعم المالي للقرى المصرية الأكثر احتياجًا أمر في منتهي الإيجابية، ويكفي إحساس بالمسؤولية والمشاركة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن أحدًا لم يطلب منهم التبرع، ولكن من الواجب شكر الشباب والرياضيين والمؤسسات على هذا الدور الذي يلعبونه في مثل هذه الظروف، وهو امر يبعث على السعادة لتكاتف المجتمع في لحظات الأزمات.

وأضاف صبحي، خلال حواره، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "Mbc masr 2"، أن المنشآت الرياضية ومراكز الشباب في هذه الفترة حرصت على تنفيذ الرؤية العامة للحكومة، من خلال تخفيض عدد العاملين، ومنح إجازات للأمهات، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن معظم الموظفين عملوا بآلية العمل عن بعد.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أننا نراعي كافة الإجراءات المتبعة التي من المفترض القيام بها من خلال تعقيم الوزارة، وقياس درجات الحرارة، إضافة لوجود دور توعوي من قبل الشباب.

وأضاف "صبحي"، أن من يملك المقدرة على التحدث مع المحيطين به في السكن والعمل، عليه أن يعمل على التوعية والالتزام بالتعليمات وعدم الخروج كثيرًا من المنزل، وكذلك الابتعاد عن التجمعات لحماية لنفسه وأسرته.