بأمر الوزير.. منع المصافحة داخل وزارة الأوقاف لحين إشعار آخر

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدة تنبيهات داخل الوزارة، في ظل خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في بيان له: يجري منع المصافحة بديوان عام وزارة الأوقاف، وجميع الجهات التابعة لها، لحين إشعار آخر، بما أن المصافحة والملامسة لحامل فيروس كورونا، أحد أهم طرق نقل العدوى، فإن الرأي الفقهي الاحترازي، وفق ما يمليه فقه النوازل، يقتضي تجنب ذلك، إلى أن تعلن وزارة الصحة، انتهاء الأمر وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وعليه يكتفى بإلقاء السلام، دون المصافحة سواء في ديوان عام الوزارة أم ديوان عام هيئة الأوقاف، أم في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة، والمناطق التابعة للهيئة.

وكذلك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، ونقترح تطبيق ذلك في جميع المصالح الحكومية، كما ندعو جميع المواطنين والمتعاملين إلى الالتزام به، إلى أن يصدر بيان من وزارة الصحة، بانتهاء الأمر، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا.

وشدد الوزير، في تنبيه آخر، على عدم المعانقة في هذه الظروف، وذكرنا أن رأي الإمام مالك (رحمه الله) هو كراهية المعانقة، أصلا في النوازل وغيرها، وهو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد، وتكره المعانقة عند الشافعية إلا لقادم من سفر، ومعلوم أن من أباح المعانقة فإن ذلك مقيد بما لم يكن هناك داء يمكن أن ينتقل من خلالها، ومن ثمة نؤكد على ضرورة تجنب المعانقة.